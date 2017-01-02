Премьер-министр Турции: Пока неясно, кто стоял за терактом в Стамбуле

Власти Турции будут предоставлять информацию по мере её появления

Стамбул, Турция, , 08:46 — REGNUM

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 1 января, что пока неизвестно точно, кто стоял за нападением на ночной клуб Стамбула, где погибло 39 человек, сообщает Reuters.

«Некоторые подробности начинают появляться, однако власти принимают меры для получения конкретных доказательств», — отметил Йылдырым.

«Официальные лица полиции и спецслужб предоставят информацию, как только она появится в ходе расследования», — добавил он.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб Reina в Стамбула и расстрелял его посетителей, в результате чего, по последним данным, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Среди погибших оказалась, как сообщают турецкие СМИ, одна гражданка России. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнование главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.

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