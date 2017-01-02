Полиция Кёльна: Мы предотвратили сотни ограблений и атак в новогоднюю ночь

Кёльн, Германия, , 03:54 — REGNUM В полиции немецкого города Кёльн заявили, что стражам порядка удалось предотвратить в этом году сотни ограблений и атак, произошедших в прошлом году во время новогодних праздников. Об этом заявил глава городской полиции Юрген Матис, пишет Reuters.

Полиция задержала и проверила множество мужчин, прибывших из других городов и державших путь в центр Кёльна. Приблизительное число людей, которые после проверок смогли продолжит свой путь, Матин не уточник. Он только сказал, что большинство задержанных вели себя крайне агрессивно.

Глава городской полиции подчеркнул, что массовые задержания и проверки подозрительных лиц были организованы для того, чтобы не допустить повторения прошлогодних событий. Матис отметил, что многие из тех, кого подвергли проверки, вели себя так, что от них можно было ожидать совершения преступных действий.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь полиция Кёльна задержала несколько сотен людей, имеющих, предположительно, африканское происхождение. Это было сделано в рамках операций против насилия и грабежей. Позже отмечалось, что к утру 1 января в Кёльне все же произошло два случая нападения сексуального характера на женщин.

Напомним, что в ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года этом немецком городе произошли массовые нападения мигрантов и беженцев на местных мужчин и женщин. В связи с этим в октябре прошлого года полиция Кёльна представила новую концепцию безопасности при проведении новогодних праздников. В ее рамках было предложено вывести для патрулирования улиц более тысячи стражей порядка.

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