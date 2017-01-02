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«Неудачи случаются»: Мэрайя Кэри не сумела спеть на шоу в Нью-Йорке

Общество
Певица не смогла попасть в фонограмму

Нью-Йорк, США, 2 Января 2017, 02:49 — REGNUM  Для американской певицы Мэрайи Кэри новогодний концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, на котором она должна была исполнить несколько песен, обернулся скандалом. Во время своего выступления Кэри не смогла попасть в фонограмму во время исполнения песни «Emotions». Концерт был организован телеканалом АВС.

Выйдя на сцену и не сумев с самого начала песни попасть в фонограмму, певица начала искать на своей одежде микрофон. Но безуспешно. Тогда она пожала плечами.

Под фонограмму Мэрайя Кэри поздравила всех собравшихся на Таймс-сквер с Новым годом и сказала, что организаторы не проверяли эту песню. Однако композиция стала №1 в музыкальных чартах, чего у нее нельзя отнять, сказала певица. Также она предложила зрителям самим спеть «Emotions».

Неудача постигла певицу и во время исполнения следующей композиции. Кэри опускала микрофон в неудачные моменты. Потом она сказала, что лучше не стало. В итоге певица, расстроившись, покинула сцену.

Позже в своем Instagram Мэрайя Кэри извинилась перед поклонниками за случившееся. Она написала, что неудачи случаются. И пожелала всем в новом году счастья и здоровья. В свою очередь, многие пользователи соцсетей с юмором отнеслись к этому инциденту и назвали Кери последней жертвой 2016 года.

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