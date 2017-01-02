СКР возбудил дело по факту убийства журналиста в Ингушетии

1 января в Сунженском районе Ингушетии был убит журналист и телеведущий Амерхан Кокурхоев

Магас, , 23:14 — REGNUM По факту убийства журналиста в Сунженском районе Ингушетии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Ингушетия.

«1 января в Сунженскую центральную районную больницу № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен житель республики 27-летний Амерхан Кокурхоев, который, не приходя в сознание, скончался в хирургическом отделении указанного лечебного учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность подозреваемого в совершении данного преступления уже установлена.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в Сунженском районе Ингушетии был убит журналист и телеведущий Амерхан Кокурхоев.

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