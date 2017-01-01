Самолет с дипломатами РФ вылетел из Вашингтона в Москву

Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Из Вашингтона в Москву вылетел самолет Ил-96 с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.

«Самолет взлетел, — говорится в сообщении. — Все улетели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. глава Белого дома Барак Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц Российской Федерации (РФ) за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США. Тогда же было объявлено о высылке из страны 35 сотрудников посольства РФ.

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