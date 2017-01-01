Старейший в роду Романовых князь Дмитрий Владимирович умер в Дании

Копенгаген, , 15:50 — REGNUM В Королевстве Дания скончался на 91-м году жизни старейший в роду Гольштейн-Готторп-Романовых князь Дмитрий Владимирович. Об этом сегодня, 1 января, сообщает агентство ТАСС.

Смерть князя Дмитрия Владимировича подтвердила его супруга княгиня Феодора Алексеевна. Она сообщила, что на минувшей неделе князь был экстренно госпитализирован, так как его состояние резко ухудшилось.

Дмитрий Романович умер в больнице 31 декабря.

Напомним, в начале октября 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев вручил князю Дмитрию Владимировичу орден Александра Невского за вклад в распространение за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России и содействие укреплению международных гуманитарных связей.

Дмитрий Владимирович возглавлял Объединение членов рода Романовых с сентября 2014 года. Детей у князя не было.