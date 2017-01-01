Ростуризм: в 2016 году спрос на туры по «Золотому кольцу России» увеличился

Москва, , 04:00 — REGNUM Туристический спрос на тур по Золотому кольцу в 2016 году увеличился на 15%. Об этом глава федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов сообщил в интервью «России 24».

По словам руководителя ведомства, в среднем рост составил 15%. Особо активно развивается туристические направления в Ярославской области, Владимирской и Московской. В других районах Золотого кольца тоже имеется прирост повышения спроса.

За первые десять месяцев 2016 года чисто туристов, отдыхающих внутри страны, увеличилось на 18%. Это если говорить в целом, отметил Сафонов.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, подчеркнул, что рост внутреннего туристического потока продолжается вот уже третий год подряд.

Напомним, что в туристический маршрут «Золотое кольцо России» входить восемь городов Центрального федерального округа. В них входят Суздаль, Владимир, Ярославль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий.