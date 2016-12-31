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Югра-2016: недобрый волшебник, бюст Сталина, разбившийся автобус с детьми

Общество
Главные темы уходящего года
Югра
Иллюстрация: Komanda-k.ru
Югра

Ханты-Мансийск, 31 Декабря 2016, 21:54 — REGNUM  В Югре уходящий год запомнится политическими дрязгами, сотрясавшими регион, а также самыми масштабными выборами. Жители округа выбирали депутатов и Государственной думы, и Тюменской областной, и своей, окружной. А жителям Ханты-Мансийска пришлось голосовать ещё и за кандидатов в гордуму.

При всей политической активности, темы, которые прогремели на всю страну, не связаны с выборами. Подробнее о них — в материале ИА REGNUM.

Недобрый волшебник

В мае всю страну потрясло жестокое обращение с ребёнком. В реабилитационном центре «Добрый волшебник», расположенном в Сургуте, воспитатель сломала руку слепому мальчику.

На съёмке камер наблюдения видно, как ребёнку заламывают руку во время приема кислородного коктейля. Затем нянечка ударила его по голове, а воспитатель подпинывала корчащегося в муках мальчика. В итоге выяснилось, что у ребёнка сломана рука. На шокирующих кадрах видно, как воспитательница хватает мальчика за сломанную руку и тащит.

Воспитательница Надежда Шанаева была уволена и предстала перед судом. А в октябре бывшая заведующая отделением дневного пребывания реабилитационного центра «Добрый Волшебник» была признана виновной в халатности. Суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. А с реабилитационного центра в пользу пострадавшего ребенка взыскано 400 тысяч рублей.

В декабре бывшая воспитательница получила восемь месяцев колонии-поселения. Суд признал её виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Снос бюста Сталина

В том же Сургуте произошёл ещё один скандал, уже в октябре. Мэрия демонтировала бюст Сталина, установленный на народные средства.

Бюст был установлен 15 сентября. Он был изготовлен на народные средства из железобетона в Северной Осетии и по решению общественного совета установлен на набережной реки Оби вблизи улицы Мелик-Карамова, д.3. Всего граждане собрали 240 тысяч рублей. А уже 6 октября пропал. Позднее выяснилось, что по решению мэрии он был демонтирован. Активисты сургутского движения «Русский дух» обратились в полицию с заявлением на мэрию.

Пресс-служба мэрии сообщила, что бюст был отправлен «на ответственное хранение», а с общественников взыщут расходы по демонтажу.

Кровь на снегу

4 декабря на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень разбился автобус, который перевозил юных спортсменов из Ханты-Мансийска домой в Нефтеюганск. 12 человек, в том числе 11 детей, погибли. Ещё более 20 человек (в основном — дети) получили травмы различной степени тяжести.

Воспитанники детской спортивной школы «Сибиряк» возвращались с соревнований. В 31 километре от Ханты-Мансийска автобус «Кароса» задел автомобиль «Вольво» с полуприцепом и столкнулся с автомашиной «Скания».

Сейчас водители автобуса и тягача находятся под арестом. Им вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. А в СМИ появились различные версии, в том числе и оправдывавшие водителя автобуса. Впрочем, виновны ли они, будут разбираться следователи и суд.

Также под раздачу попала директор спортивной школы «Сибиряк». Ей вменили халаность и отправили под домашний арест.

Подробности: сюжет «Авария автобуса с детьми в Югре»

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