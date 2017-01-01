Воскресенье, 01 Января 2017 года
03:08:48 МСК

Британский пилот начертил на небе оригинальное новогоднее поздравление

Общество
И потратил на это почти 2,5 часа
«С Новым годом»
Иллюстрация: Скриншот из twitter.com
«С Новым годом»

Лондон, 1 Января 2017, 02:30 — REGNUM  Необычное поздравление с Новым годом сделал британский пилот-любитель из города Бакингема Бен Дэвис. Он совершил полет по маршруту так, что получилось новогоднее поздравление, пишет сайт Flightradar24.

Как отмечает портал, отслеживающий полеты по всему миру, Дэвис летал на своем самолете по такой траектории, которая в итоге образовала надпись «Happy NY». На такое новогоднее поздравление у пилота ушло около 2,5 часов. Протяженность полета составила 350 километров.

Отметим, что в Великобритании Новый год тоже отмечают, однако не считают этот праздник особо значимым, как, например, в России. В этот день даже не принято дарить друг другу подарки вовсе или дарить что-то совсем символическое, вроде елочных игрушек и открыток. Рождество считается куда более важным событием.

В Шотландии — другая ситуация. Здесь Новым год называют Хогмани. По древней традиции на новогоднюю ночь жители Шотландии поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, то есть, как бы сжигая старый год и приглашая новый. Шотландцы верят, что от того, кто войдет первым в их жилище в новом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
Главное сегодня
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Владимир Высоцкий, Алла КорниловаАвангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
МоскваРоссия Научные открытия Наука
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Сколько стоит блэкаут Калининградской области Европейскому Союзу
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 16-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
ВашингтонСША Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Денис ДворниковПоставки оружия Азербайджану превращаются в безумие
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное