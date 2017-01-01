Британский пилот начертил на небе оригинальное новогоднее поздравление

Лондон, , 02:30 — REGNUM Необычное поздравление с Новым годом сделал британский пилот-любитель из города Бакингема Бен Дэвис. Он совершил полет по маршруту так, что получилось новогоднее поздравление, пишет сайт Flightradar24.

Как отмечает портал, отслеживающий полеты по всему миру, Дэвис летал на своем самолете по такой траектории, которая в итоге образовала надпись «Happy NY». На такое новогоднее поздравление у пилота ушло около 2,5 часов. Протяженность полета составила 350 километров.

Отметим, что в Великобритании Новый год тоже отмечают, однако не считают этот праздник особо значимым, как, например, в России. В этот день даже не принято дарить друг другу подарки вовсе или дарить что-то совсем символическое, вроде елочных игрушек и открыток. Рождество считается куда более важным событием.

В Шотландии — другая ситуация. Здесь Новым год называют Хогмани. По древней традиции на новогоднюю ночь жители Шотландии поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, то есть, как бы сжигая старый год и приглашая новый. Шотландцы верят, что от того, кто войдет первым в их жилище в новом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год.