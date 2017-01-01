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Добровольцы в Брюсселе будут развозить бесплатно пьяных автолюбителей

Общество
Полиция обещает никому не давать спуску

Брюссель, 1 Января 2017, 00:50 — REGNUM  Нетрезвых водителей в Брюсселе будут разводить по домам бесплатно. Организовывают это мероприятие добровольцы из ассоциации «Ответственные молодые водители». Нетрезвый автолюбитель только должен будет заранее набрать объявленный номер телефона, пишут РИА Новости.

Развозить нетрезвых водителей только те, кто заранее прошел тест на вождение. А брюссельская полиция же заявила, что поблажек никому в праздник делать не будет.

В общей сложности в новогоднюю ночь для развозок водителей «подшофе» будет задействовано 200 автомобилей. Чисто желающих в нетрезвом состоянии бесплатно добраться до дома с каждым годом растет. Поэтому, как отмечают в ассоциации, человек должен будет позвонить за час до запланированного выезда.

В то же время ничто не мешает автолюбителям и всем остальным добраться до дома на общественном транспорте. В ночь с 31 декабря на 1 января (до 6 утра) в Брюсселе будут бесплатно работать автобусы, трамваи и другие виды общественного транспорта.

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