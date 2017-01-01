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РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек

Общество
Для перевозки организованных групп детей в период предновогодних дней и каникул запланировано назначение 19 рейсов поездов

Москва, 1 Января 2017, 00:10 — REGNUM  Около 60 тыс. пассажиров встречают Новый год в российских поездах дальнего следования. Чтобы обеспечить проезд при повышенном спросе в это время, было назначено 562 рейса дополнительных поездов. Об этом сообщили в РЖД.

Наиболее востребованный поезда — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Волгограда, Владивостока, Красноярска, Ростова, Адлера, Новороссийска, Архангельска, Петрозаводска. Дополнительные рейсы были запушены как раз из этих городов.

Сообщение Москва — Санкт-Петербург с Рижского вокзала традиционно оказалось самым востребованным. По этому маршруту были назначены дополнительные поезда на 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января и поезд отправлением 7 января.

В целом основной спрос на перевозки пришелся на 30 декабря. В этот день 380 тыс. пассажиров, из которых 100 тыс. и Москвы и более 30 тыс. из Петербурга, в этот день отправились с вокзалов и станций страны.

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