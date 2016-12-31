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Генпродюсер Fight Nights рассказал о состоянии здоровья Мирзаева

Общество
«Состояние нормальное»
Капельница Капельница

Москва, 31 Декабря 2016, 17:34 — REGNUM  Боец MMA Расул Мирзаев, на которого 31 декабря было совершено вооруженное нападение в Москве, находится в «нормальном состоянии». Об этом, как передает ТК «Звезда», сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Состояние нормальное, — отметил Гаджиев. — Более конкретная информация будет у нас позднее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Москве трое вооруженных мужчин совершили нападение на бойца MMA Расула Мирзаева. Спортсмена избили и ранили из травматического пистолета.

Злоумышленники скрылись, а бойца MMA доставили в одну из столичных больниц и прооперировали.

В настоящее время ведется поиск преступников.

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