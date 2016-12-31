Суббота, 31 Декабря 2016 года
15:03:16 МСК

Более 60 тысяч калужан примут участие в новогодних торжествах

Общество
В местах проведения праздничных представлений, концертов, утренников и народных гуляний задействовано свыше полутора тысяч полицейских

Калуга, 31 Декабря 2016, 14:20 — REGNUM  Главная городская новогодняя ёлка Калуги торжественно откроется на Театральной площади областного центра сегодня, 31 декабря, в 18:00. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы.

На большом театрализованном представлении будет подведен итог уходящего Году российского кино. Под праздничный фейерверк, городской голова Константин Горобцов поздравит калужан и гостей города с наступающим, 2017 годом.

Между тем, более 60 тысяч жителей Калужской области принимают участие в свыше 400 официальных массовых новогодних мероприятиях. Так, по данным калужского областного управления МВД России, в местах проведения праздничных представлений, концертов, утренников и народных гуляний задействовано свыше полутора тысяч полицейских. На 25% увеличена плотность патрульно — постовых нарядов.

Полицейским оказывают помощь 40 бойцов Росгвардии и 400 представителей народных дружин и казачьих обществ. Подразделения всех силовых структур региона с 30 декабря переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделено безопасности детских праздников и перевозок детей, а также соблюдению правил использования пиротехнических изделий в местах массовых гуляний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
Главное сегодня
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
31.12.16
Ангела Меркель: «В 2016 году мир перевернулся с ног на голову»
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
31.12.16
Димитрий КленскийМИД РФ против реальности и свободы СМИ: Бей своих, чтоб чужие… НЕ боялись?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Яков РудьУкраина: прощай, 2016-й! Здравствуй, 17-й! Еще более тяжелый и плохой?
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
30.12.16
Владимир Добрынин The Daily Express: «Катастрофа США по имени «Обама»»
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Обама уже никого не пугает»
ВашингтонСША Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.12.16
Алексей ЮсевАвторитарная секта Деда Мороза
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРежут всё! Ведущие заводы пустили на металлолом: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
CNN: Путин опозорил Обаму, а Трамп попал в затруднительное положение
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Елена ХаненковаИтоги 2016 года для США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко
МинскБелоруссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
30.12.16
«В РФ переход на альтернативную энергетику может породить социальный хаос»
Санкт-ПетербургРоссия «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Анатолий Кошкин2017 год: Год Петуха. Не бойся — и победишь
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
30.12.16
Путин: новые антироссийские санкции США – это недружественный шаг Обамы
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Аналогов украинских ракет у России нет. Уже нет
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
30.12.16
Путин назвал провокационными действия администрации США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
«Дипломаты должны поддерживать работу своих СМИ в других странах»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное