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«Как в бразильском сериале» — посла Греции в Бразилии убил любовник жены

Общество
Любовники убили посла, чтобы «наслаждаться жизнью на его деньги»

Бразилиа, 31 Декабря 2016, 05:50 — REGNUM  Полицейский, которого подозревают в убийстве посла Греции в Бразилии, был любовником его жены, передает Associated Press 31 декабря.

Вчера МИД Греции «забил тревогу» — посол Греции в Бразилии Кириакос Америдис, который проводил отпуск в Рио-де-Жанейро, в установленное время не вышел на связь с дипмиссией. Дипломаты опасались, что посол мог стать жертвой уличных бандитов, убит или взят в заложники.

Полиция Рио объявила розыск, и вскоре обнаружила тело дипломата в сгоревшем автомобиле на территории муниципалитета Нова-Игуасу, где посла видели в последний раз. Посол был убит.

На следующий день стало известно, что в причастности к преступлению призналась жена погибшего, Франсуаза де Соуза Оливейра. Полиция сообщила об аресте жены дипломата, а также исполнителя, которым оказался сотрудник полиции.

Позднее стало известно, что убийство посла стоило его жене $25 тыс. — именно столько, по чистосердечному признанию госпожи Оливейры, она заплатила за смерть нелюбимого мужа.

Соседи семьи посла в городе Бразилиа, где Америдис проживал с Оливейрой, сообщили, что накануне рождества между супругами произошла крупная ссора — СМИ сделали вывод, что она могла стать причиной убийства.

Однако на этом «бразильский сериал» не закончился — СМИ стало известно, что исполнитель преступления, полицейский Серхио Морейра Фильо, преследовал не только меркантильный интерес. Как сообщила полиция, Фильо состоял в любовной связи с женой посла Америдиса, и на преступление любовники решились, чтобы «наслаждаться жизнью на его деньги».

Также известно, что к убийству мог быть причастен двоюродный брат госпожи Оливейры, который, по информации полиции, передал деньги исполнителю. Все подозреваемые задержаны, им уже предъявлено обвинение.

У посла Кириакоса Америдиса и Франсуазы Оливейры осталась 10-летняя дочь.

Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Супруга греческого посла в Бразилии заказала его убийство за $25 тысяч

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