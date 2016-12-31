Проезд по трассам М4 «Дон» и М11 стало возможно оплачивать онлайн
Москва, 31 Декабря 2016, 04:23 — REGNUM Оплатить проезд по платным участкам автодорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» стало возможно в режиме онлайн через сервисы Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Компания «Автодор — Платные дороги» и Сбербанк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии. В рамках сотрудничества владельцы транспондера T-Pass получили возможность пополнить лицевой счёт для оплаты проезда через платные участки автомобильных дорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка с помощью сервисов Сбербанка в режиме онлайн», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пополнение можно произвести в информационно-платёжных терминалах и банкоматах как наличными, так и банковской картой. Владельцы банковских карт Сбербанка смогут пополнить счёт устройства через систему удалённого доступа «Сбербанк Онлайн».
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