Проезд по трассам М4 «Дон» и М11 стало возможно оплачивать онлайн

Москва, , 04:23 — REGNUM Оплатить проезд по платным участкам автодорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» стало возможно в режиме онлайн через сервисы Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Компания «Автодор — Платные дороги» и Сбербанк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии. В рамках сотрудничества владельцы транспондера T-Pass получили возможность пополнить лицевой счёт для оплаты проезда через платные участки автомобильных дорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка с помощью сервисов Сбербанка в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пополнение можно произвести в информационно-платёжных терминалах и банкоматах как наличными, так и банковской картой. Владельцы банковских карт Сбербанка смогут пополнить счёт устройства через систему удалённого доступа «Сбербанк Онлайн».

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