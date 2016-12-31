Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

Зона платного парковочного пространства в столице будет бесплатной для всех автомобилистов с 1 по 8 января

Москва, , 03:30 — REGNUM Автомобильные парковки в Москве в период новогодних праздников, с 1 по 8 января, будут бесплатными. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на заседании правительства столицы.

«Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов», — сказал Лискутов.

Он заверил, что такая мера «не осложнит дорожно-транспортную ситуацию в городе, в дни новогодних каникул количество автомобилей в городе уменьшается примерно на 20−25%».

«Однако это не означает, что в эти дни будет ослаблен контроль за соблюдением правил стоянки и остановки. Совместно с полицией будем тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения. И прошу обратить на это особое внимание», — добавил Лискутов.

В пресс-службе мэрии Москвы также сообщили, что в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничено движение транспорта на шести улицах около Красной площади.

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий пешеходными станут участки улиц Тверской, Моховой, Большая Дмитровка, Петровки, Ильинки и Охотный Ряд. Ограничения для автомобилей снимут 1 января в 05:00.