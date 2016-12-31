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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке чумы на Мадагаскаре

Общество
Количество заболевших чумой на Мадагаскаре составляет от 300 до 600 человек

Москва, 31 Декабря 2016, 01:57 — REGNUM  Роспотребнадзор призывает граждан России учитывать рост числа случаев заражения чумой в Мадагаскаре при планировании поездок за рубеж. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служа ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство здравоохранения Мадагаскара проинформировало Всемирную организацию здравоохранения о 31-м летальном случае от бубонной чумы в отдалённых южных районах Мадагаскара. Жертвами стали жители двух соседних сельских общин: 25 — в одной области и шесть — в другой. Количество заболевших составляет от 300 до 600 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вспышку заболевания специалисты связывают с активной миграцией диких грызунов из-за лесных пожаров. В ВОЗ отмечают риск распространения болезни из-за высокой плотности населения и слабости системы здравоохранения страны.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация находится на контроле федеральной службы», — отмечают в Роспотребнадзоре.

По официальным данным, в течение последнего десятилетия на Мадагаскаре зарегистрировано свыше 7 тысяч случаев чумы. Согласно информации ВОЗ, сезон заболеваемости в этом островном государстве приходится на период с сентября по март. Мадагаскар ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего мира.

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