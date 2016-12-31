В Китае вводят запрет на торговлю слоновой костью

Пекин, , 01:54 — REGNUM Правительство Китая планирует ввести полный запрет на торговлю слоновой костью до конца 2017 года, передает Associated Press 31 декабря.

Согласно официальным заявлениям, ограничения будут вводиться уже в марте следующего года, к концу года правительство намерено окончательно запретить торговлю сувенирной продукцией и украшениями из слоновой кости на территории КНР.

В настоящий момент Китай является основным потребителем продукции из слоновой кости в мире. Рост благосостояния китайских граждан, произошедший за последние годы, вызвал рост спроса на предметы роскоши, украшения и сувениры. Пропорционально этому росту за последние годы произошло уменьшение популяции африканских слонов, на 30% с 2007 до 2014 года, до 352 тыс. особей.

Экологические организацию считают, что введение запрета на торговлю в Китае сможет полностью изменить «правила игры» и спасет популяцию африканских слонов от браконьерства. По данным Организации объединенных наций, ежегодно от рук браконьеров в Африке погибает от 30 до 50 тыс. слонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Организация объединенных наций и Международный фонд защиты природы призвали окончательно прекратить торговлю слоновой костью в мире. Примечательно, что формально международная торговля слоновой костью уже давно запрещена — в соответствии с конвенцией СИТЕС, которая была подписана в 1973 году в Вашингтоне и вступила в силу 1 июля 1975 года, однако этот запрет пока не соблюдается Китаем.

Читайте также: ООН призвала запретить продажу слоновой кости

Читайте ранее в этом сюжете: ООН призвала запретить продажу слоновой кости