Продажа «Башнефти», олимпийские медали, пожар на НПЗ: Башкирия за год

Уфа, , 23:51 — REGNUM Среди запомнившихся моментов уходящего года жители Башкирии называют покупку «Роснефтью» акций «Башнефти», погодные аномалии, спортивные достижения уроженцев Башкирии и другие события. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, год не изобиловал особо крупными скандалами, что само по себе говорит о некоторой устойчивости жизни в республике

Главное событие — продажа «Башнефти»

По мнению ряда экспертов, если прошлый, 2015 год ассоциировался с оперативным и слаженным взаимодействием региональной и федеральной власти по отстаиванию позиции республики с «Башнефтью», в частности главы Башкирии Рустэма Хамитова и президента России Владимира Путина, то 2016 год — это достижение консенсуса и начало выстраивания долгосрочных социально-экономических отношений с «Роснефтью».

В 2015 году денежные поступления группы компаний «Башнефть» в консолидированный бюджет, инфраструктурное и социальное развитие Башкирии составили 37,9 млрд рублей. В 2016 году суммарное поступление от всей группы компаний превысит прошлогоднюю цифру.

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Напомним, сделка по покупке контрольного пакета «Башнефти» была закрыта в октябре 2016 года. «Роснефть» приобрела 88 млн 951 тыс. 379 акций (50,0755% уставного капитала) «Башнефти», и заплатила за них в бюджет 329 млрд 690 млн рублей.

Высказывалось мнение, что в Башкирии склонны преувеличивать значимость данного события, так как оно «не является чем-то сверхординарным и соответствует логике происходящих в России процессов».

Успехи в спорте: приятная неожиданность

Большинство экспертов среди запомнившихся событий отмечает успехи башкирских спортсменов. Самым неожиданным назван успех ФК «Уфа» на чемпионате ФПЛ первой половины сезона 2016/2017 под руководством молодого тренера Виктора Гончаренко.

Победа, которую сборная России завоевала в финале командного турнира по фехтованию на рапирах Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, принесла золотые медали жителям Башкирии Тимуру Сафину и Артуру Ахматхузину.

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Завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в личном зачёте рапиристом Тимуром Сафиным вызвало в Башкирии волну поздравлений на разных уровнях. Призёра-земляка и его семью поздравили глава республики Рустэм Хамитов, спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, а также министерство финансов Башкирии.

Сюрпризы природы: жаркое лето, морозное начало зимы

Уходящий год запомнился уфимцам и погодными аномалиями. Только в августе, по данным Башгидромета, восемь раз был побит абсолютный максимум температуры воздуха. Так, 25 августа на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до + 33,6 °С. Прежний рекорд на эту дату был установлен в 1940 году с показателем +32,3°С. Температурный рекорд августа для Башкирии составил + 38 °C.

После жаркого лета в Башкирию достаточно рано пришла зима, раньше обычного установился снежный покров, в декабре были и сильные морозы. 21 декабря 2016 года в Башкирии был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Сильнейшие морозы наблюдались в северных районах республики. По данным Башгидромета, на метеостанции Емаши (Белокатайский район) было зарегистрировано — 40,9°С, на метеостанции Аскино (Аскинский район) — 40,8°С, в столице на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха понижалась до — 36,7°С. Такие морозы не регистрировались с 1937 года, лишь в 1978 году было зарегистрировано — 32,5°С.

Роковая случайность: блэкаут из-за трубоукладчика

Самым нелепым и одновременно самым опасным событием 2016 года жители Башкирии назвали блэкаут 2 июля. Стрела трубоукладчика задела воздушный провод, в магистральной электрической сети 500 кВ произошли отключения, в результате чего в трёх регионах более 1,1 млн потребителей остались на некоторое время без электроэнергии.

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В Башкирии без света оставались бытовые потребители 1 тыс. 278 населенных пунктов (около 703 тыс 400 человек), в Челябинской области — бытовые потребители 123 населенных пунктов; в Оренбургской области — бытовые потребители Октябрьского района.

По словам уфимцев, в столице Башкирии не функционировали светофоры, закрылись крупные магазины, в домах перестали работать лифты, одну из улиц затопило.

Скандалы года

Как считают эксперты, 2016 год не изобиловал особо громкими скандалами, но ряд событий заставляет задуматься. Политологи и общественные деятели республики отметили отставку глав Кугарчинского и Кушнаренковского районов, кадровые перестановки в администрации главы региона, смену министра сельского хозяйства, внеплановые проверки различных ведомств, а также потерю 600 млн рублей АО «Региональный фонд» в результате отзыва лицензии у «Нота-банка». «Региональный фонд» владеет государственными акциями и долями примерно в 20 предприятиях Башкирии. 100% акций принадлежит Минземимуществу республики.

Трагедии года

Самыми печальными событиями года все эксперты назвали происшествия, приведшие к гибели людей. 25 декабря при крушении над Черным морем Ту-154 Минобороны России погибли уроженцы Башкирии — полковник Амир Хасанов и выпускник Уфимского училища искусств Максим Иванов. В составе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им.А.В.Александрова Максим Иванов летел в Сирию, чтобы дать концерт, посвящённый Новому году.

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Напомним, 16 июля 8 человек погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Уфанефтехим» в Уфе: двое пострадавших умерли при госпитализации в карете скорой помощи, тела 3-х погибших были найдены при тушении пожара, тела еще 3-х сотрудников найдены во второй половине дня при разборе завалов.

Мелкие радости районного масштаба

Рядовые уфимцы на улицах города отмечают события, важные для жителей отдельных районов и микрорайонов.

Так, жителей уфимского Забелья (Затон, Михайловка, Алексеевка и др) порадовало открытие Затонского автодорожного моста стоимостью в 5млрд рублей. Одной из новых схем финансирования стало привлечение сборов системы «Платон» на конкурсной основе. Так, 1,5 млрд рублей «Платона» было направлено на строительство Затонского автодорожного моста в Уфе, открытого в октябре (вложения Башкирии составили более 3 млрд).

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Учащиеся школы № 51, здание которой было признано аварийным в 2012 году, 1 сентября встретили в помещении бывшего Дома Культуры. По словам родителей школьников, приписанных к школе №51, они «четыре года чувствовали себя «в изгнании» и учились в других школах, но не собирались переводить своих детей в другие школы, так как их устраивал и педагогический коллектив школы, и школьные традиции. В том, что школьникам удалось получить «свою территорию», эксперты видят пример успешного взаимодействия множества людей: родителей, педагогов, общественников, чиновников, бывших и сегодняшних собственников здания.

В составлении обзора использовались высказывания депутата Госсобрания Башкирии Эльвиры Аиткуловой; этнополитолога, эксперта Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN Ильдара Габдрафикова, общественного деятеля Азамата Галина; экономиста Константина Кузьминых; преподавателя Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии, политолога Сергея Лаврентьева; родительской активистки Екатерины Синдеевой, лидера группы «Via Chappa» Ильи Тавлиярова, других жителей Уфы и Башкирии