Президент США Барак Обама опасается за свою реформу здравоохранения

Республиканцы, под контролем которых находятся обе палаты Конгресса, ни раз обещали заменить «Obamacare» своим детищем

Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Президент США Барак Обама планирует встретиться на следующей неделе с законодателями-демократами в Конгрессе, чтобы обсудить как защитить его реформу здравоохранения от возможных усилий новой администрации отказаться от нее, сообщает 30 декабря Reuters.

Обама, который покидает свой пост 20 января, будет присутствовать на встрече с членами демократической партии в среду 4 января.

В течение сессии, Обама предупредит демократов, что если они откажутся от медицинской реформы, проведенной уходящей администрацией, то это создаст «хаос» в системе здравоохранения США.

Республиканцы, контролирующие обе палаты Конгресса, заявили, что они в скором времени отменят реформу, известную как «Obamacare».

Избранный президент США Дональд Трамп, во время своей предвыборной кампании обещал отменить реформу здравоохранения 2010 года, с целью заменить ее на другую, имеющую больший контроль со стороны государства.