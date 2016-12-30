СМИ: Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
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Москва, 30 Декабря 2016, 21:09 — REGNUM Известный российский актер и руководитель академического театра «Сатирикон» Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщают «Вести» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Константин Райкин 27 декабря, находясь на гастролях в Тобольске, упал и повредил ногу. Ему была сделана небольшая операция, и вечером того же дня он сыграл спектакли «Константин Райкин. Своим голосом» и «Лекарь поневоле».
По данным столичных СМИ, в Москве Райкин был экстренно госпитализирован. В карете скорой помощи Райкин был доставлен в научно-исследовательский институт Склифосовского.
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