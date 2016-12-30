Треть реэмигрантов разочаровались в Латвии: опрос

Рига, , 19:51 — REGNUM



Треть, или 30% реэмигрантов после возвращения в Латвию разочаровались в своей родине и готовы вновь ее покинуть, свидетельствует новое исследование, проведенное Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Среди упомянутых опрошенными латвийцами причин — сложности с трудоустройством (трудно найти приемлемую работу с желаемой зарплатой), проблемы с жильем, интеграцией детей в школе и т.п.

Директор Центра исследований Инта Миериня заявила, что у многих за границей осталась сеть контактов, подработка и даже жилье. «Им нетрудно в момент упаковать чемоданы и снова уехать», — пояснилат Миериня.

Согласно исследованию, вернувшиеся на родину латвийцы ищут работу с зарплатой на руки не менее 1000 евро, чтобы сохранить уровень жизни как за границей. Но большинству это не удается.

Опрос также показывает, что негативные последствия ощущают и те, кто в Латвии был квалифицированным профессионалом, а в эмиграции занимался низкоквалифицированной работой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 года под эгидой Института Латвии стартовал проект «Хочу, чтобы ты вернулся» — это социальная кампания, в рамках которой латвийцев призывают в доверительной и эмоциональной форме с помощью личного послания обратиться к родным и близким, уехавшим за рубеж и позвать их обратно.

В свою очередь премьер-министр Латвии Марис Кучинскис 27 июня заявил, что момент, когда Латвия может звать своих эмигрировавших соотечественников обратно, еще не наступил, так как государство не может обеспечить им такие же условия жизни, как в Англии. Стоит также добавить, что часть латвийских политиков не собирается звать обратно в Латвию и собственных детей. Так, например, Гинтс Кучинскис, старший сын премьер-министра Мариса Кучинскиса, занимается фундаментальной физикой и сейчас работает в Германии. На вопрос, не собирается ли премьер призвать своего отпрыска вернуться домой, Кучинскис ответил, что, наоборот, — он поддержал сына в намерении продлить договор и остаться в Германии. Не только физикам, но и молодым химикам и биологам в Латвии сложно получить доступ к местным научным проектам. «Мы уже потеряли многих молодых ученых», — заявил премьер-министр.

Напомним, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможного большего дохода и социальных гарантий.

Абсолютное большинство латвийцев, проживающих за границей (78%) уверены, что правительство Латвии не интересует их судьба, 59% эмигрантов никогда не слышали о государственном плане реэмиграции, 30% не собираются возвращаться никогда (даже в старости) и ни при каких условиях.

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