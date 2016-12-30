Корь отступает: на Среднем Урале отменили ограничения

Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM В Екатеринбурге и Свердловской области ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась и идёт на снижение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

За период с 7 октября (а именно тогда был выявлен первый случай) по 30 декабря 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 83 случая (из них 54 у детей) подозрения на корь, причём у 34 человек диагноз «корь» оказался не подтвержден.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за ситуации с заболеваемостью корью в регионе были введены ограничительные мероприятия. В частности, были введены ограничения в отношении жителей, не имеющих данных о прививках на посещение образовательных учреждений (учащихся и сотрудников), и массовых выездных мероприятий.

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Напомним, что с первых дней появления инфекции в поликлиниках Екатеринбурга были открыты прививочные кабинеты, а на дежурство выезжали мобильные прививочные бригады. Всего за данный период было привито более 83 с половиной тысяч непривитых ранее жителей Среднего Урала.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в образовательных учреждениях Екатеринбурга распространения кори не зарегистрировано.

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