Путина не будет: НТВ И РТР в Белоруссии традиционно «предпочли» Лукашенко

Последний раз обращение президента России транслировалось в Белоруссии в 2014 году

Минск, , 19:06 — REGNUM Ни один из телеканалов в Белоруссии третий год подряд не будет транслировать новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

Как следует из опубликованных программ телепередач, редакции телеканалов «РТР Беларусь» и «НТВ Беларусь» уже традиционно решили показать в новогоднюю ночь обращение Александра Лукашенко.

Напомним, более двух десятилетий в Белоруссии обращение президента России транслировалось 31 декабря в 23:00 по местному времени, и большая часть населения встречала Новый год сначала по московскому, а затем по минскому времени.

После того, как время в двух столицах стало совпадать, редакциям белорусских телеканалов пришлось решать, чьё именно выступление показывать. Сделать выбор в пользу обращения российского лидера ни один из телеканалов не решился.

В последний раз обращение Владимира Путина было показано в Белоруссии в 2014 году.

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