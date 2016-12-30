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IIHF: Минута молчания должна быть связана с хоккеем

Общество
Международная федерация хоккея нашла оправдание своего запрета на проведение минуты молчания в память жертв катастрофы Ту-154

Оттава, 30 Декабря 2016, 17:35 — REGNUM  Международная федерация хоккея (IIHF) нашла объяснение запрета минуты молчания в память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем перед началом матча молодежных сборных Канады и России, сообщает RT.

В качестве оправдания своего решения ассоциация заявила, что минуты молчания на хоккейных матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем.

Перед стартовой встречей молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Монреале и Торонто, в которой должны были участвовать сборные России и Канады, российские спортсмены попросили IIHF объявить минуту молчания в память жертв катастрофы Ту-154. Просьба российских спортсменов была отклонена, им лишь позволили играть с надетыми траурными повязками.

Хоккейный матч закончился победой сборной Канады со счетом 5:3.

Напомним, утром 25 декабря в Черное море сразу после взлета рухнул самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа. Все они погибли.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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