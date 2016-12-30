Индийские власти ужесточают правила для девушек обучающихся в колледжах

Нью-Дели, , 17:34 — REGNUM В одном из известнейших колледжей в Мумбаи запретили девушкам носить рваные джинсы, что стало последней каплей после того как был введен дресс-код и комендантский час, сообщает 30 декабря Reuters.

Колледж святого Ксавьера, который ранее запретил студенткам носить шорты, безрукавки и короткие платья, к этому списку еще добавил и рваные джинсы.

Иезуитское учреждение навлекло на себя гнев девушек-студенток по всей стране, которые протестуют против таких нововведений, которые по их мнению носят дискриминационный характер.

Большинство индийских университетов имеют комендантский час, начинающийся в 6 вечера, иногда в 8, для мужчин предусмотрены более поздние сроки, в некоторых местах они обходятся вообще без комендантского часа. Также университеты вводят дрес-коды для женщин и другие правила, ограничивающие их свободу.

Напомним, в 2012 году в Индии произошел инцидент приведший к групповому изнасилованию студентки в колледже Нью-Дели, что привело к массовому возмущению населения страны. По этой причине и начались ужесточения правил поведения в колледжах Индии.