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В Калуге почтили память воинов, освободивших город от фашистских оккупантов

Общество
В митинге, посвящённом 75-й годовщине освобождения города от немецких захватчиков, приняли участие ветераны
Участники митинга возложили венки к Вечному огню на площади Победы
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской Думы Калуги
Участники митинга возложили венки к Вечному огню на площади Победы

Калуга, 30 Декабря 2016, 16:51 — REGNUM  Сегодня, 30 декабря, общественность Калуги почтила память воинов, павших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Константин Горобцов возложили венки к Вечному огню на площади Победы.

В митинге, посвящённом 75-й годовщине освобождения Калуги от фашистских оккупантов, приняли участие руководители города, ветераны, учащиеся калужских школ, представители общественных организаций.

«Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной, перед воинами Красной Армии, освободившими наш город. В декабре 1941 года, в лютый мороз, по занесённым снегом полям части 50-й армии прорвались к Калуге и затем, в тяжёлых боях, квартал за кварталом освобождали город. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам тыла. Калужане свято хранят память об их подвиге. Память о великой войне и её героях навсегда сохранится в наших сердцах, вечная память павшим, вечная слава воинам Красной Армии, отстоявшим свободу нашей Родины и спасшим весь мир от фашизма!», — заявил на митинге глава Калуги Александр Иванов.

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