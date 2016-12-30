Аварии и пробки: последний рабочий день в Воронеже

Воронеж, , 16:31 — REGNUM Уровень заторов на улице Воронежа, на 16:00 30 декабря, уже достигли семи баллов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса Яндекс.Пробки. Причинами пробок стали многочисленные аварии, прошедший накануне снегопад, а также стремление горожан как можно быстрее попасть домой — сегодня последний рабочий день перед новогодними каникулами.

Пробки фиксируются во всех районах города. В центре города стоит проспект Революции — от остановки «Работница», улицы Феоктистова, Кольцовская, Плехановская, Средне-Московская, Никитинская и Фридриха Энгельса, Кирова и Ворошилова.

Заторы наблюдается на всех трех мостах. На Северном мосту — авария. ДТП стали причиной заторов на Ленинском проспекте. Пробка на Московском проспекте начинается от площади Заставы — и длится до пересечения с 45-й стрелковой дивизии.