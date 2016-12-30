Праздничная ярмарка, бесплатные парковки и забег: Новый год в Белгороде

Белгород, , 16:09 — REGNUM Для белгородцев Новый год начнется с ярмарки на Соборной площади, которая будет работать с 31 декабря до 4:00 1 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, днем 31 декабря на площади с 12:00 до 16:00 будут проходить развлекательные мероприятия.

Администрация города предлагает белгородцам не расслабляться после встречи Нового года, а выйти 1 января на пробежку. В первый день года пройдет забег «Бежим 2017 метров в день обещаний». По расчетам организаторов, в забеге примут участие около 150 человек. Предстартовый сбор пройдет 1 января 2017 в 11:30 возле музея-диорамы «Курская дуга. Белгородское направление». Каждому атлету выдадут номер для забега, на котором с обратной стороны можно написать свою заветную цель на 2017 год, для участия нужно зарегистрироваться. Белгород станет одним из 43 городов, которые присоединились к акции. В 2016 году в аналогичном мероприятии приняли участие более сотни белгородцев.

На следующий день, 2 января, в Белгороде пройдет фестиваль спортивной ходьбы «Рождественская тропа», в котором примут участие воспитанники белгородских спортивных школ и горожане. Начнется мероприятие в 12:00, маршрут спортсменов будет пролегать от торгового центра в парке Победы на Соборную площадь. 3 января на Соборной площади состоится спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья». Также на главной площади города 4 января клуб атлетического многоборья «Эра» организует зимнее шоу, на котором продемонстрирует «чудеса силушки богатырской».

При этом в праздничные и выходные дни парковка на улицах Белгорода станет бесплатной. «С 18 часов 31 декабря и до утра 3 января шлагбаумы на плоскостных парковках будут открыты. Кроме того, шлагбаум будет поднят на плоскостных парковках с 20 часов 6 января до 6 часов 8 января», — рассказал директор МКУ «Белгородское парковочное пространство» Олег Михалин.