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В Крыму открыли памятник «Народному ополчению всех времён»

Общество
В 2014 году простые крымчане вышли на улицы, чтобы вернуть Крым на историческую Родину
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Иллюстрация: Пресс-служба администрация Симферополя

Симферополь, 30 Декабря 2016, 16:04 — REGNUM  В Симферополе открыли памятник «Народному ополчению всех времён» недалеко от здания Совета министров республики. Мемориал выглядит как 10-метровая колонна, увенчанная крестом. У основания (сделанного из красного гранита) колонны стоят ополченцы, выполненные из бронзы. Администрация города потратила на памятник более 20 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам автора композиции, это памятник человеческому неравнодушию. «Хотелось сделать что-то очень строгое, лаконичное, внятное и доступное для восприятия, и чтобы эта работа не выбивалась из общей концепции города. Этот памятник, в большей мере, человеческому неравнодушию», — рассказал ИА Крыминформ автора проекта памятника Валерий Ключев.

«Роль народного ополчения в истории нашей страны огромна. В самое сложное время наш народ вставал на защиту родной земли, и для нас это всегда заканчивалось победой, — отметил на открытии мемориала глава республики Сергей Аксёнов. — Так это было и в 2014 году, когда простые крымчане разных конфессий, профессий и статуса вышли на улицы для того, чтобы принять участие в процессе возвращения Крыма на историческую Родину. В народное ополчение тогда записались тысячи людей разных национальностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Госсовета Крыма в Симферополе открыли памятник «Вежливым людям» — участникам Крымской весны 2014 года.

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