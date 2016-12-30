Пятница, 30 Декабря 2016 года
14:48:06 МСК

С января полицейские в Казахстане будут останавливать машины голыми руками

Общество
1 января 2017 года вступает в силу отказ от использования полицейских жезлов

Астана, 30 Декабря 2016, 14:45 — REGNUM  Министерство внутренних дел Казахстана продолжает реформировать полицейскую службу для приведения ее в соответствие с международными стандартами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 1 января 2017 года сотрудникам органов внутренних дел запрещено использовать жезл для остановки транспортных средств.

«В соответствии с международными стандартами, остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования», — отмечатся в сообщении.

Как сообщил сегодня, 30 декабря, заместитель начальника управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Еркин Мусилимов на пресс-конференции в Астане, жезлы будут изъяты у всех сотрудников полиции без исключения.

«Изъятые жезлы будут находиться на хранении в подразделениях органов внутренних дел. Они будут сданы в тыловой департамент», — рассказал Мусилимов.

В МВД заверяют, что международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения свидетельствует о том, что необходимости в жезлах нет. И в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Нурсултан Назарбаев заявил, что образ полицейского в Казахстане поря менять.

«Должен измениться облик полицейского в нашей стране. Сотрудники должны вызывать доверие у граждан, их деятельность должна быть направлена на оказание, в первую очередь, помощи населению», — заявил глава государства на совещании по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.

Отметим, в 2014 году Казахстан попал в рейтинг топ-10 стран по числу полицейских на душу населения, составленный газетой The Independent. Согласно исследованию, Казахстан занимает шестое место в рейтинге. На 100 тысяч казахстанцев приходится в среднем 445 сотрудников полиции.

Между тем, по данным по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, всего за три месяца с начала 2016 года в республике было зарегистрировано 76 556 преступлений. При этом, согласно статистическим данным, уровень преступности неуклонно растет. Если в 2007 году было зарегистрировано 130 090 преступлений, то в 2015 году этот показатель составил 386 714 преступлений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство Казахстана
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное