С января полицейские в Казахстане будут останавливать машины голыми руками

Астана, , 14:45 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана продолжает реформировать полицейскую службу для приведения ее в соответствие с международными стандартами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 1 января 2017 года сотрудникам органов внутренних дел запрещено использовать жезл для остановки транспортных средств.

«В соответствии с международными стандартами, остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования», — отмечатся в сообщении.

Как сообщил сегодня, 30 декабря, заместитель начальника управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Еркин Мусилимов на пресс-конференции в Астане, жезлы будут изъяты у всех сотрудников полиции без исключения.

«Изъятые жезлы будут находиться на хранении в подразделениях органов внутренних дел. Они будут сданы в тыловой департамент», — рассказал Мусилимов.

В МВД заверяют, что международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения свидетельствует о том, что необходимости в жезлах нет. И в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Нурсултан Назарбаев заявил, что образ полицейского в Казахстане поря менять.

«Должен измениться облик полицейского в нашей стране. Сотрудники должны вызывать доверие у граждан, их деятельность должна быть направлена на оказание, в первую очередь, помощи населению», — заявил глава государства на совещании по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.

Отметим, в 2014 году Казахстан попал в рейтинг топ-10 стран по числу полицейских на душу населения, составленный газетой The Independent. Согласно исследованию, Казахстан занимает шестое место в рейтинге. На 100 тысяч казахстанцев приходится в среднем 445 сотрудников полиции.

Между тем, по данным по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, всего за три месяца с начала 2016 года в республике было зарегистрировано 76 556 преступлений. При этом, согласно статистическим данным, уровень преступности неуклонно растет. Если в 2007 году было зарегистрировано 130 090 преступлений, то в 2015 году этот показатель составил 386 714 преступлений.