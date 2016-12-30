В КНР 23 человека приговорены к тюремному заключению за контрабанду топлива

Пекин, , 14:36 — REGNUM В КНР 23 подсудимым, обвиняемым в контрабанде переработанной нефти, вынесен обвинительный приговор, максимальные сроки заключения составили 15 лет лишения свободы, сообщает 30 декабря Reuters.

Начиная с 2013 года, подсудимые переправили более 35 тыс. тонн переработанной нефти. Власти КНР конфисковали у задержанных два нефтяных танкера, согласно данным таможенной службы города Нанкин.

Напомним, в последние несколько лет власти КНР активизировали борьбу с контрабандой топлива, количество которой увеличилось после того, как в 2014 году в Китае возрос потребительский налог на покупку топлива, что привело к разрыву между ценами за рубежом и в КНР.

В период с 19 сентября по 26 декабря 2016 года средняя стоимость одного литра бензина составила 56 рублей 19 коп., согласно данным GlobalPetrolPrices.

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