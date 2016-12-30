Пятница, 30 Декабря 2016 года
14:48:39 МСК

В Ивановской области перед Новым годом открылся вытрезвитель

Общество
Учреждение стало вторым подобным в регионе

Иваново, 30 Декабря 2016, 14:28 — REGNUM  Пункт помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, открылся в Кинешме Ивановской области 29 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пункт доврачебной и медико-санитарной помощи нетрезвым гражданам создан при наркологическом диспансере на улице Шуйской. Рассчитано учреждение на семь человек: для них оборудованы койко-место, предусмотрено одноразовое постельное белье и комплекты одежды — для людей, не имеющих постоянного места жительства.

Всю помощь в учреждении будут оказывать абсолютно бесплатно.

Доставлять «клиентов» сюда будут сотрудники полиции либо медики «скорой помощи».

Работать медвытрезвитель будет круглосуточно: днем в нем будут дежурить сотрудник полиции и медик, а ночью — двое полицейских и медицинский работник. В обязанности сотрудников полиции входит установление личности пациентов, личный осмотр на предмет опасных для жизни и здоровья предметов, а также обеспечение правопорядка в учреждении.

«Это уже второе по счету медицинского учреждение, открытое в регионе. Подобные пункты прежде всего необходимы для защиты граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, утративших способность ориентироваться в пространстве. Лица, пребывающие в нетрезвом состоянии, как правило становится объектом преступных посягательств, а в холодное время люди могут просто замерзнуть», — сказал на открытии заместитель начальника полиции УМВД России по Ивановской области полковник полиции Владимир Рябцов.

Первый вытрезвитель в Ивановской области, после их закрытия в 2000-х годах, открылся в областном центре в 2014 году, также на базе наркологического диспансера.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Коррупционный скандал в Petroecuador. Заказное дело накануне выборов?
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
30.12.16
Мадуро намерен подавлять беспорядки российским и китайским оружием
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
30.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли мир в Сирии устойчивым
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
30.12.16
СБУ внесла в черный список российского актера, сыгравшего роль ополченца
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
МИД России определился с ответными мерами на санкции США
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике
Старый ОсколБелгородская областьРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.12.16
Власти Украины разрешили военным стрелять по самолетам-нарушителям
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.12.16
События года в Ярославской области: на первом месте — политика
ЯрославльРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Госдеп: Дипломаты РФ покинут США до 1 января. И s novym godom!
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
НАТО: Прямой угрозы альянсу со стороны России нет
БерлинГермания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
30.12.16
Россия и Белоруссия: нельзя разбрасываться братством
Ростов-на-ДонуРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Госдуме предложили ввести двухдневный запрет на торговлю фейерверками
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь в Белоруссии видит сегодня себя «правящей»
МинскБелоруссия Католицизм Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное