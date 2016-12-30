В Ивановской области перед Новым годом открылся вытрезвитель

Иваново, , 14:28 — REGNUM Пункт помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, открылся в Кинешме Ивановской области 29 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пункт доврачебной и медико-санитарной помощи нетрезвым гражданам создан при наркологическом диспансере на улице Шуйской. Рассчитано учреждение на семь человек: для них оборудованы койко-место, предусмотрено одноразовое постельное белье и комплекты одежды — для людей, не имеющих постоянного места жительства.

Всю помощь в учреждении будут оказывать абсолютно бесплатно.

Доставлять «клиентов» сюда будут сотрудники полиции либо медики «скорой помощи».

Работать медвытрезвитель будет круглосуточно: днем в нем будут дежурить сотрудник полиции и медик, а ночью — двое полицейских и медицинский работник. В обязанности сотрудников полиции входит установление личности пациентов, личный осмотр на предмет опасных для жизни и здоровья предметов, а также обеспечение правопорядка в учреждении.

«Это уже второе по счету медицинского учреждение, открытое в регионе. Подобные пункты прежде всего необходимы для защиты граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, утративших способность ориентироваться в пространстве. Лица, пребывающие в нетрезвом состоянии, как правило становится объектом преступных посягательств, а в холодное время люди могут просто замерзнуть», — сказал на открытии заместитель начальника полиции УМВД России по Ивановской области полковник полиции Владимир Рябцов.

Первый вытрезвитель в Ивановской области, после их закрытия в 2000-х годах, открылся в областном центре в 2014 году, также на базе наркологического диспансера.