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У двух направлений Курской академии госслужбы отозвали аккредитацию

Общество
Рособрнадзор 30 декабря сообщил о лишении государственной аккредитации и запретах приема в нескольких вузах страны

Курск, 30 Декабря 2016, 14:19 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила аккредитации два направления в Курской академии государственной и муниципальной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Рособнадзор отозвал аккредитацию у двух направлений ГАОУ ВО «Курская академия государственной и муниципальной службы» — бакалавриат по специальности «Информационная безопасность», бакалавриат и магистратура по специальности «Юриспруденция».

Как пояснили в ведомстве, наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. Если аккредитацию приостановили или вуз ее лишился, он по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но дипломов установленного Минобрнауки образца студенты такого заведения не получат. Также студентам вуза без аккредитации не предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Справка ИА REGNUM :

Академия госслужбы была образована постановлением губернатора Курской области от 29 июля 2000 года как государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский институт государственной и муниципальной службы». В 2009 году ее реорганизовали в Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы», в 2010 году она приобрела государственный статус по типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» вида «академия». В 2015 году академию реорганизовали и присоединили к академии Областного казенного учреждения «Центр регионального развития». В 2015 году учебное заведение переименовано в Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы». Академия является единственным вузом Курской области, осуществляющим подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов органов государственной власти и местного самоуправления. Учредителем академии является администрация региона.

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