В Италии скончался изобретатель «Киндер-сюрприза» Уильям Саличе
У него случился инсульт
Милан, Италия, 30 Декабря 2016, 14:01 — REGNUM
Изобретатель шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» Уильям Саличе скончался 29 декабря в результате острого нарушения мозгового кровообращения в больнице города Павия, расположенного на юг от Милана, сообщает Figaro.
На момент смерти близкому партнеру кондидетера и основателя компании Ferrero Микеле Ферреро было 83 года.
Идея шоколадного яйца, в котором находится контейнер с деталями для сборки игрушки, родилась в 1970-х годов, когда Саличе пытался решить проблему сезонности пасхальных яиц, из-за которой без дела оставались соответствующие формы. Успех яиц был мгновенным и длительным, а компания Ferrero продала за более чем 40 лет миллиарды этих кондитерских изделий.
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