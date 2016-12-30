В Архангельске создадут центр помощи детям с аутизмом

Центр помощи аутичным детям будет открыт при поддержке регионального правительства и социального кластера Архангельской области

Архангельск, , 13:49 — REGNUM С предложением оказать поддержку и организовать содействие профильных министерств в создании такого центра к главе региона обратилась член правления региональной общественной организации «Общество помощи аутичным детям «Ангел» Мария Некрасова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Разговор состоялся в общественной приёмной президента Российской Федерации. Помимо губернатора на нём присутствовали заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, министр образования Поморья Игорь Скубенко и руководитель регионального социального кластера Юлия Ковалёва.

Мария Некрасова рассказала о планах по созданию в Архангельске специализированного центра по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их родителям.

На этот проект выделен президентский грант в размере 2,5 миллиона рублей. Подготовить заявку на получение гранта помогли представители социального Мария Некрасова пригласила главу региона на открытие центра кластера и регионального правительства. Как сообщила Екатерина Прокопьева, администрация Архангельска уже определилась с помещением, где будущий центр будет размещён. Его планируется открыть в мае 2017 года.

«Сделана большая работа, которая, надеюсь, принесет пользу нашим детям», — рассказала Мария Некрасова.

Напомним, впервые представители «Ангела» обратились к губернатору с просьбой организации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) на телепрограмме «Прямая линия».

По поручению Игоря Орлова была организована встреча с родителями детей-аутистов, по итогам которой была создана межведомственная группа по сопровождению людей с РАС и разработана региональная программа по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с аутизмом «Ты не один!».

Для реализации программы в 2017—2018 годах привлечен грант «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в размере 16 миллионов рублей.

«Проблема аутизма требует повышенного внимания со стороны органов власти. И я рад, что благодаря вашей неуспокоенности, поддержке Президента России и регионального правительства есть движение вперед, которое подкреплено финансовыми ресурсами, — подчеркнул Игорь Орлов. — Будем считать это точкой отсчета для решения непростых, но реализуемых задач. Нам вместе это по силам».

Примечательно, что новость об открытии специализированного центра совпала с конфликтом, который произошел в специализированном детсаду «Земляничка». Как заявила мама одного из воспитанников, ее сына, страдающего аутизмом, привязали к стулу во время тихого часа. Администрация сада попыталась эту ситуацию «замять». Но родительница обратилась за помощью в правозащитную организацию.

При ближайшем рассмотрении этой истории, всплыли и другие факты. Оказалось, что в регионе не отлажена система помощи таким детям и их родителям, нет ранней диагностики заболевания и тд.

По информации ИА REGNUM, в Архангельске отсутствуют специализированные сады, которые бы принимали детей раннего возраста с расстройством аутического спектра. Поэтому врачи не спешат ставить этот диагноз, таким образом растягивая время, когда ребенку не исполнится четыре года.

По признанию родителей, столкнувшихся с такой проблемой, коррекционный детский сад в Архангельске можно получить только после 4-летнего возраста ребенка. Но и тут огромная очередь. В большинстве случаев «особенные дети получают квалифицированную помощь на базе образовательного учреждения помощь после 5 лет, когда многое может быть уже упущено.

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