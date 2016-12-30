Скорбь, каша для Деда Мороза, детский технопарк: обзор тамбовских СМИ

Тамбов, , 13:30 — REGNUM Сразу два человека, связанные с Тамбовщиной, оказались на борту самолета Минобороны РФ, который летел на авиабазу в Сирии поздравить российских военных с наступающими новогодними праздниками, пишут «Известия». В авиакатастрофе погиб журналист телеканала НТВ, уроженец Моршанска Михаил Лужецкий. Также на борту потерпевшего крушение лайнера находился художественный руководитель фестиваля духовых оркестров «Марш столетия» генерал-лейтенант Валерий Халилов. Фестиваль, который в этом году проходил уже в пятый раз, собирал в Тамбове десятки оркестров со всей страны и зарубежья.

О дружбе главного военного дирижера России Валерия Халилова с тамбовским губернаторским духовым оркестром, с которым они не раз выступали на одной сцене, сообщило «Житье-Бытье». Валерий Халилов стал одним из инициаторов установки в Тамбове памятника композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову. В области решили поддержать и его предложение о том, что фестиваль должен носить имена этих двух композиторов. «С большим потрясением узнал о случившейся катастрофе, — написал на своей страничке в одной из соцсетей губернатор Тамбовской области Александр Никитин. — Валерий Михайлович навсегда останется в нашей памяти как настоящий профессионал, преданный своему любимому делу. С Тамбовщиной и мной лично его связывали многолетние дружеские отношения. У нас были большие планы на будущее, новые интересные проекты. Планы по организации нового фестиваля в Тамбове со знаменитым дирижером обсуждали совсем недавно — 22 ноября…».

26 декабря у памятника композиторам Шатрову и Агапкину состоялся траурный митинг, на котором почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи.

«Тамбовская жизнь» пригласила жителей и гостей новогодней столицы России на гастрономический фестиваль «Рождественская сказка». Он состоится 5 января, в Тамбов приедут около 28 представителей гастрономической индустрии из районов области и других регионов страны. Посетители смогут не только приобрести понравившиеся товары на ярмарке, но и попробовать различные блюда. Бесплатная дегустация — одно из обязательных условий участия в фестивале. Как сообщают организаторы, тамбовские производители собираются готовить жареных на вертеле поросят и фазанов, холодец, горячие блины и крендели, травяной чай, привезут мед и медовуху, мясные и колбасные изделия, сыры и домашнее молоко. Все участники будут соревноваться в приготовлении самой вкусной каши для Деда Мороза. На этом конкурсе будут представлены уникальные рецепты каши восьми территорий. Попробовать кашу для деда Мороза смогут и все желающие: ожидается одномоментное приготовление порядка 1500 порций.

«Тамбовский курьер» проанонсировал другое интересное событие — главный Дед Мороз страны оценит тамбовские ледяные скульптуры. 31 декабря в рамках официального визита в Тамбов Дед Мороз из Великого Устюга посетит парк Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Почётные гости — Дед Мороз и Снегурочка — осмотрят выставку ледяных скульптур, которая в этом году отличается не только размахом, но и особой сказочной тематикой. Здесь умельцы представили тамбовчанам и гостям «Новогодней столицы» героев русского фольклора, сказок Пушкина, а также главных символов 2017 года — волка, Снегурочку и Деда Мороза. В общей сложности было установлено 17 скульптур, среди которых можно увидеть Змея Горыныча, Царевну-лягушку, ученого кота, Кощея Бессмертного, избушку на курьих ножках и другие. В вечернее время фигуры подсвечиваются разноцветными светодиодными лампочками, что делает композиции еще более яркими и красочными.

О планируемом открытии тамбовского детского технопарка «Кванториум» проинформировала «Тамбовская жизнь». Область вошла в число 17 регионов России, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков. В создание новых площадок субъекты РФ должны вложить 30% средств, 20% обеспечат частные компании. К концу 2016 года в России было открыто 24 детских технопарка «Кванториум». Это площадки, где ребята могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. Обучение в этих центрах смогут пройти дети от 5 до 18 лет. Тамбовский «Кванториум» будет специализироваться на IT, лазерных технологиях и робототехнике — в частности, планируется создание IT-квантума, космоквантума, лазерквантума, промдизайнквантума, робоквантума, биоквантума.

«Тамбовская жизнь» сообщила о поддержке Фондом ЖКХ малых городов Тамбовщины. Благодаря реализации новых программ, в Мичуринске и Моршанске будут проведены работы по модернизации систем тепло‑ и водоснабжения. В райцентрах Бондари и Мучкапский — по водоснабжению. Программа «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры» направлена, в первую очередь, на поддержку малых городов. Соответственно, она предусматривает строительство, реконструкцию или модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в небольших населенных пунктах. Речь идет об объектах, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и передаются в долгосрочную аренду или концессию.

Стоимость всей масштабной работы оценивается в 500 млн рублей. При этом около 300 млн рублей будет выделено из средств фонда. 197 млн рублей добавит инвестор, которым выступает АО «Тамбовская сетевая компания». И чуть более 2 млн рублей составят средства бюджета Тамбовской области. Все проекты будут реализованы в 2017 году.

Уровень газификации Тамбовской области превысил 95%. За десять лет в регионе было построено более 800 км межпоселковых газопроводов и более 700 км распределительных сетей за счет финансирования из бюджетов разных уровней. Уровень газификации Тамбовской области поднялся с 64,% в 2006 году до 95,3% на начало 2016 года. С 2016 по 2020 годы в регионе планируется обеспечить газом 57 котельных и более 2,5 тыс. домов. Общий объем инвестиций «Газпрома» на сегодняшний день составляет порядка 4,6 млрд рублей, пишут «Известия».

Неваляшки из Тамбовской области вошли в сотню лучших товаров РФ. Производство «Котовские неваляшки» победили в номинации «Промышленные товары для населения». Всего лауреатами конкурса по итогам 2016 года стали шесть предприятий из Тамбовской области. Они получили право маркировать свою продукцию в течение двух последующих лет золотым логотипом. 13 предприятий Тамбовской области стали дипломантами программы. Они имеют право размещать серебряный логотип. В списке лучших оказались продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, алкогольная продукция, овсяные хлопья и колбасные изделия, сообщают «Известия».

»Тамбовская жизнь» продолжила тему и сообщила, что тамбовский хлеб «Ромашка» и женские шляпки из замши вошли в число «100 лучших товаров России». Конкурс проводился в 19-й раз. Он является значимым национальным проектом в сфере качества.

Тамбовские власти планируют направить на реализацию программы «Земский доктор» 100 млн рублей. Из них 60 млн рублей должны составить федеральные средства, 40 млн рублей — областные, информирует «Коммерсант. Черноземье». Планируется, что в 2017 году участниками программы «Земский доктор» смогу стать 100 врачей. Речь идет о компенсационной выплате в 1 млн рублей, которую получает каждый дипломированный медицинский специалист, пожелавший работать в сельской местности. За все время реализации программы с 2012 года в регионе ее участниками стали 216 врачей, в 2016 году — 69.

О новой сковороде, прибывшей в Тамбов из Тулы, сообщает «Тамбовский курьер». Чугунная красавица является точной копией предыдущей: диаметр — 2,6 метра и вес 1860 кг. Сделана из сертифицированного пищевого чугуна. С наружных боковых сторон ее выгравированы гербы города Тамбова и города Тулы. Сковороду разместили на своем законном месте на Набережной. Для хранения в зимний период вокруг неё соорудили специальную конструкцию-домик, которая защищает изделие от воздействий внешней среды и неблагоприятных погодных условий, сообщает администрация города Тамбова.

«Тамбовская жизнь» пригласила активных тамбовчан и гостей региона на открывшийся горнолыжный спуск, расположенный в северной части Тамбова. Здесь есть три трассы различного уровня сложности. Спуск по самому большому радиусу составляет около 380 метров. Можно пройти и короткую дистанцию — 120 метров. Перепад высот составляет 40 метров. Работает подъемник. В этом году удалось обновить спортивный инвентарь, установлена защитная сетка. Здесь учитывают все пожелания занимающихся, чтобы спортивный досуг приносил радость и пользу.