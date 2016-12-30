Лайк дороже памяти: белгородские школьники устроили фотосессию на памятнике

Двое подростков даже не знали, чему посвящен памятник, на который они залезли

Старый Оскол, Белгородская область, , 13:23 — REGNUM В городе Старый Оскол (Белгородская область) двое молодых людей залезли на памятник солдату Великой Отечественной войны, чтобы сфотографироваться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, личности подростков уже установлены.

Фотографии, на которых два подростка людей сидят на памятнике солдату Великой Отечественной войны, появились в социальных сетях и вызвали возмущение белгородцев. В УМВД России по городу Старому Осколу поступило сразу несколько обращений с просьбой провести проверку по факту размещенной в социальной сети фотографии.

Выяснилось, что на памятнике позировали 16-летний студент местного ссуза и 13-летний школьник. По их словам, они просто хотели сделать снимок, который соберет много «лайков». Как оказалось, они даже не знали, какому событию посвящена скульптурная композиция, и теперь в содеянном раскаиваются.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних и специалистами Управления образования Старооскольского городского округа провели профилактическую беседу с подростками и их родителями. Молодые люди заявили, что готовы принести публичные извинения.