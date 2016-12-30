Семья погибшего при крушении ТУ-154 брянского музыканта получит 1 млн
Брянск, 30 Декабря 2016, 12:41 — REGNUM Из бюджета Брянской области выделен миллион рублей на помощь семье музыканта Бориса Сулейманова, который погиб при крушении Ту-154. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, родители погибшего живут в Брянске, а жена и дочь — в Новозыбкове.
Сообщается, что всего уроженцами Брянской области были два музыканта Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Кроме Бориса Сулейманова погиб также Дмитрий Литвяков. Его родители живут в Клинцах.
«В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи рано утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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