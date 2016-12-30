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Семья погибшего при крушении ТУ-154 брянского музыканта получит 1 млн

Общество
Из регионального бюджета выделен 1 млн рублей на помощь семье погибшего музыканта

Брянск, 30 Декабря 2016, 12:41 — REGNUM  Из бюджета Брянской области выделен миллион рублей на помощь семье музыканта Бориса Сулейманова, который погиб при крушении Ту-154. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, родители погибшего живут в Брянске, а жена и дочь — в Новозыбкове.

Сообщается, что всего уроженцами Брянской области были два музыканта Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Кроме Бориса Сулейманова погиб также Дмитрий Литвяков. Его родители живут в Клинцах.

«В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 27.12.2016 года № 391-рг, семье погибшего Литвякова Дмитрия (жене, сыну, матери и отцу) также будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн. рублей в равных долях», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, упал в море недалеко от Сочи рано утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Читайте ранее в этом сюжете: «Закрылки! Командир, мы падаем!». Расшифрована аудиозапись из кабины Ту-154

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