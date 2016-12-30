Место под ёлкой: какие игрушки хотят дети на Новый год

Москва, , 12:40 — REGNUM Новый год — один из главных поводов для родителей, чтобы купить своему ребенку игрушку. Более того, наиболее важный фактор при выборе игрушек для родителей — это желание порадовать своего ребенка, так ответили 68% мам в городах-миллионниках России. Таковы данные регулярного исследования РосИндекс компании Ipsos Comcon.

Мальчики своими самыми любимыми игрушками назвали машинки и конструкторы, при этом наиболее популярный бренд машинок — Hot Wheels, а конструкторов — LEGO. Третьи по популярности среди мальчиков игрушки с радиоуправлением.

Любимые игрушки девочек — это мягкие игрушки и куклы-модели — Barbie, Winx и Monster High. Третьими игрушками по популярности у девочек стали куклы-младенцы, их больше любят девочки дошкольного возраста (4−6 лет), и самым популярным брендом среди кукол-младенцев является Baby Born.

При покупках игрушек родители больше ориентируются на их безопасность и желания ребенка. При этом растёт важность стоимости игрушки, приемлемая цена волнует 30% родителей.

Опрос проводился два раза в 2016 году в городах-миллионниках России. Годовая выборка: 3200 детей в возрасте 4−15 лет и 3200 мам.