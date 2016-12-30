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ИИХФ пояснила запрет на минуту молчания в память о жертвах крушения Ту-154

Общество
Хоккеистам лишь позволили надеть черные повязки
Траурная свеча
Frank Morales R
Траурная свеча

Оттава, 30 Декабря 2016, 12:38 — REGNUM  Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объяснила причину запрета на проведение минуты молчания в память о тех, кто погиб при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Сообщение федерации есть в распоряжении RT.

Представители российской стороны обратились к организаторам молодежного чемпионата мира по хоккею с просьбой объявить минуту молчания в память о погибших в автокатастрофе перед началом встречи сборных России и Канады. Однако просьба не была выполнена.

Как пояснили в ИИХФ, российская сторона, помимо минуты молчания, попросила о том, чтобы хоккеисты надели черные траурные повязки.

«Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — отметили в федерации.

Напомним, утром 25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа.

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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