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ООН: Все центры приема беженцев Сербии полностью заполнены

Общество
Ежедневно в Сербию прибывают более 100 беженцев
Беженцы
Иллюстрация: Zpravy.tiscali.cz
Беженцы

Белград, 30 Декабря 2016, 12:38 — REGNUM  Центры приемы беженцев в Сербии полностью заполнены, заявили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает 30 декабря Reuters.

Правительственное агентство Сербии по белам беженцев пока не прокомментировало сообщение представителей УВКБ.

Напомним, около 7 тыс. беженцев размещены в лагерях Сербии, согласно данным Комиссариата ООН по делам беженцев. Большинство беженцев прибыли Афганистана, Ирака и Сирии.

Несмотря на официальное закрытие так называемого «Балканского маршрута», которое ослабило поток мигрантов в ряд европейских государств, ежедневно в Сербию прибывают более 100 беженцев, согласно данным гуманитарных организаций.

Многие мигранты не хотят оставаться в Сербии и платят контрабандистам, чтобы попасть в более богатые европейские страны, такие как Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что власти Сербии арестовали трех человек, подозреваемых в организации незаконной перевозки 77 мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии задержали 77 нелегальных мигрантов

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