Мигранты увеличили население Рязанской области

Рязань, , 12:12 — REGNUM В 2016 году в Рязанскую область приехало 33,7 тысячи человек. Как сообщили ИА REGNUM в Рязаньстате, уехали на заработки в другие регионы и страны 31,8 тысячи человек. Таким образом, миграционный прирост составил 1,9 тысячи человек. По сравнению с 2015 годом, он увеличился на 1 тыс. 793 человек.

При этом увеличение произошло за счет мигрантов из стран СНГ и небольшого увеличения людей, которые едут на заработки из других регионов России. К примеру, в 2015 году в регион приехали на работу 13 тыс. 156 человек, в 2016 году — уже 14 тыс. 468 человек. Количество мигрантов, которые покинули Рязанскую область в 2015 году, составляло 14 тыс. 689 человек, а в 2016 — 14 тыс. 453. Таким образом, если в прошлом году миграционная убыть в этой категории составляла 1 тыс. 533 человека, то в этом году наблюдается прирост на 15 человек.

Кроме того, на 287 человек увеличился миграционных прирост среди жителей СНГ. Жители других зарубежных стран стали меньше приезжать в Рязань. Здесь в 2016 году убыль составила 35 человек (в 2015 году был прирост в 7 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года губернатор Рязанской области Олег Ковалев предложил ограничить список возможных мест работы для мигрантов. В частности, предлагалось исключить из списка работу в такси и парикмахерских. Также иностранцам хотели запретить занимать должности в сфере торговли алкоголем, лекарствами, в детских лагерях, кафе и маршрутках. Исключения во многих случаях могут составлять только должности уборщиков, фасовщиков и грузчиков.

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