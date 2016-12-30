В Саратове эвакуировали автомобиль с ребенком в салоне

Саратов, , 12:11 — REGNUM По предварительным данным, вечером 1 декабря 2016 года местный житель припарковал свой автомобиль на улице Рахова в Саратове, после чего покинул транспортное средство примерно на 10−20 минут, оставив малолетнего сына в салоне машины. За это время сотрудники службы эвакуации отправили автомобиль вместе с мальчиком на штрафную стоянку, причем заметили его только после эвакуации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКр региона.

Ребенка обнаружили только на штрафстоянке, его извлекли из автомобиля с помощью сотрудников службы ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Саратову.

Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту эвакуации автомобиля с находившимся внутри салона мальчиком, 2012 года рождения. По результатам доследственной проверки будет приято процессуальное решение.