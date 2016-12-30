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Певец Джордж Майкл собирался стать отцом в 2017 году

Общество
Его вдохновил пример Элтона Джона, чьи сыновья рождены суррогатной матерью

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 12:07 — REGNUM  

Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся 25 декабря, в будущем году надеялся стать отцом. Об этом сообщает издание Daily Star.

Майкл намеревался усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери. Певец решил поступить по примеру Элтона Джона, который вместе со своим гражданским партнером Дэвидом Фёрнишем воспитывает двух сыновей, рожденных суррогатной матерью. Мальчики появились на свет в 2010 и 2013 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 53-летний поп-певец Джордж Майкл, в 80-х годах выступавший в дуэте «Wham!», ушел из жизни 25 декабря в своем доме. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Самыми популярными песнями Майкла стали «Last Christmas», «Wake me up before you go-go» и записанная совместно с Элтоном Джоном композиция «Don't let the sun go down on me».

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