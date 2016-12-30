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«Путин слышит»: родители рады блокировке закона о системе учёта детей

Общество
Ювенальный подтекст законопроекта о Системе «Контингент» южноуральцы посчитали неприемлемым
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Челябинск, 30 Декабря 2016, 11:47 — REGNUM  В Челябинске родители приветствуют вето президента России Владимира Путина на ювенальный закон о системе «Контингент». Президент услышал мнение общественников, уверены жители города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, родительская общественность выступила резко против антисемейного и проювенального законопроекта о Системе «Контингент». Опасения были связаны с практически неограниченными возможностями, которые предоставляет законопроект по сбору данных о детях и их родителях во всех российских семьях.

Южноуральские родители, как сообщили в челябинском региональном отделении «Родительского Всероссийского Сопротивления», за последний год многое осознали и теперь требуют не только отмены некоторых крайне подозрительных законодательных инициатив и законов, но активно протестуют против ювенальной политики, которая, как они теперь четко осознают, привносится с западной модели выстраивания семейной политики.

Напомним, 21 декабря законопроект был принят Государственной думой. По планировавшимся изменениям, органы опеки, исполнительной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления смогли бы принимать решения о содержании списка «необходимых» сведений о семьях. Таким образом, в России бы продолжила складываться ювенальная система, направленная на постепенное законодательное закрепление ювенальных технологий, ставящих под контроль российские семьи.

«Открытых обсуждений данного законопроекта не проводилось, весь процесс был крайне закрыт, общественность не могла ознакомиться, проанализировать и что-либо узнать о планирующихся инициативах, чтобы высказать свое мнение. Законопроект был принят стремительно во втором и третьем чтениях в канун Нового года, как и в случае с «законом о шлепках» перед летними каникулами. Законодатели вновь попытались воспользоваться предновогодней суетой, видимо, в надежде, что событие останется незамеченным. Но президент услышал нас. Путин слышит», — отметила эксперт Общественной палаты Челябинской области, председатель челябинского регионального отделения общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Екатерина Забачёва.

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В челябинском отделении РВС заявили, что полностью поддерживают действия президента России Владимира Путина, который, пользуясь своим конституционным правом, отклонил данный закон о Системе «Контингент». Глава государства указал на недостатки документа: отсутствие перечня конкретных сведений, подлежащих сбору в электронную систему, отсутствие определения конкретных лиц, имеющих возможность доступа к данной информации, и отсутствие перечисления степеней и мер ответственности при нарушениях исполнения закона.

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