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В Иркутской области отменяют режим ЧС, введенный из-за отравлений

Общество
С 08:00 часов 31 декабря

Иркутск, 30 Декабря 2016, 11:28 — REGNUM  В Иркутской области отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанной с массовым отравлением суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, сообщили в правительстве Приангарья.

По данным первого заместителя губернатора региона Александра Битарова, режим ЧС отменяют с 08:00 часов по местному времени 31 декабря по итогам заседания суженного состава КЧС. Однако Битаров отметил, что в регионе вводится режим повышенной готовности, в рамках которого «будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции».

По информации министра здравоохранения региона Олега Ярошенко, всего зарегистрировано 123 человека, которые пострадали от отравления метиловым спиртом. Погибло 76 человек. В стационарах находятся восемь человек. По улучшению здоровья выписали 30 человек, девять человек отказались от госпитализации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления людей спиртосодержащими жидкостями (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Недавно стало известно, что решением Иркутского областного суда один из обвиняемых по делу о массовом отравлении арестован на два месяца.

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