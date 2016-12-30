Рособрнадзор запретил приём абитуриентов пяти российским вузам
Москва, 30 Декабря 2016, 11:19 — REGNUM Пяти российским вузам запрещён приём студентов по результатам проверки. Один вуз полностью лишился государственной аккредитации — он может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы, но его студенты не получают гарантий отсрочки от службы в Вооруженных силах России по призыву. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Проверка Рособрнадзором была проведена с 23 по 29 декабря. В связи с неисполнением предписаний в установленные сроки ведомство запретило приём в следующие вузы:
- Филиал ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» в городе Тюмень;
- ЧОУ ВО «Институт управления»;
- ГБОУ ВО «Педагогический институт» (Калининградская область);
- ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»;
- АНОО ВО «Восточный институт».
«Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза», — уточнили в пресс-службе.
Аккредитации лишился калужский филиал ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Это учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.
«При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», — сообщили в пресс-службе.
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