Рособрнадзор запретил приём абитуриентов пяти российским вузам

Москва, , 11:19 — REGNUM Пяти российским вузам запрещён приём студентов по результатам проверки. Один вуз полностью лишился государственной аккредитации — он может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы, но его студенты не получают гарантий отсрочки от службы в Вооруженных силах России по призыву. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Проверка Рособрнадзором была проведена с 23 по 29 декабря. В связи с неисполнением предписаний в установленные сроки ведомство запретило приём в следующие вузы:

Филиал ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации» в городе Тюмень; ЧОУ ВО «Институт управления»; ГБОУ ВО «Педагогический институт» (Калининградская область); ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»; АНОО ВО «Восточный институт».

«Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза», — уточнили в пресс-службе.

Аккредитации лишился калужский филиал ОЧУ ВО «Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Это учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца.

«При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», — сообщили в пресс-службе.

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