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Дагестан-2016: Скандальные выборы, «Работайте, братья!», митинги и КТО

Общество
В уходящем году в Дагестане прошли беспрецедентные по накалу выборы, махачкалинцы весь год страдали от мусора и в конце отравились, а силовики ликвидировали последнего «имаратчика» и сами понесли потери

Махачкала, 30 Декабря 2016, 10:41 — REGNUM  

Выборы

В сентябре 2016 года в Дагестане прошли выборы в Государственную думу РФ и Народное собрание. Убедительную победу в них одержала «Единая Россия». Однако еще до выборов и после них общественники и наблюдатели заявляли о массовых нарушениях и беспрецедентном использовании административного ресурса. Первыми об этом заявили оппозиционные партии «Народ против коррупции» (НПК) и «Родина».

Широко обсуждалась среди электората и появившаяся в сети аудиозапись, где ряд лиц с голосами, похожими на голоса чиновников из администрации главы и правительства Дагестана, а также глав муниципалитетов, сообщали о том, как надо давить на ту или иную партию. В итоге обе оппозиционные партии вышли с дистанции еще до выборов. В качестве причины были названы давление на них и «непозволительные методы».

Недовольство итогами выборов выразили все оппозиционные кандидаты и партии. А одна из них — местная ячейка КПРФ в городе Буйнакске — объявила о голодовке. Ее представители заявили, что у них «украли» несколько тысяч голосов. Результаты голосования на сайте дагестанского Избиркома и в итоговых бюллетенях от избирательных участков оказались крайне противоречивы.

Через месяц участники акции объявили, что временно, до завершения расследования по факту обращения о массовой фальсификации итогов выборов, прекращают голодовку. Следствие идет. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала Дагестан одним из самых неблагополучных регионов с точки зрения соблюдения законов во время выборов.

Беды Махачкалы

Столица Дагестана в уходящем году не раз оказывалась в центре событий в связи с нерадостными информационными поводами. С самого начала 2016 года Махачкала столкнулась с проблемой мусора на улицах. Администрация города обвиняла в этом клининговую компанию «ЭКО-М».

Компания же заявляла, что администрация не выплачивает деньги за уборку мусора. Смена мусороуборочной компании результатов не дала. Обе организации оказались фигурантами уголовных дел и даже были оштрафованы. Несколько раз ситуация с санитарным состоянием столицы выходила из-под контроля. Мэр Махачкалы Муса Мусаев получил выговор, а ряд городских чиновников лишились своих должностей.

В октябре Махачкала сначала страдала из-за отсутствия воды, а потом, наоборот, от ее избытка. Полгорода было отключено от водоснабжения на две недели из-за ремонта водоводов. Но вскоре столица стала «тонуть». «Помощь» пришла с неба, однако Махачкала оказалась не готова к дождям. Итог — вспышка дизентерии и ротовирусной инфекции. Загрязнение воды произошло из-за обветшавших сетей. Инфицированными оказались около 1000 человек. В отношении руководителя ОАО «Махачкалаводоканал» Магомеда Муртазалиева возбуждено уголовное дело.

Дожди в Махачкале также выявили, что город совершенно не готов к обильным осадкам. Улицы превращаются в лужи, а город стоит в пробках.

Еще одна проблема дагестанской столицы — проблемы с городским транспортом. Несмотря на то, что власти попытались положить конец монополии одной компании на этом рынке, ситуация не изменилась.

Митинги

В уходящем году в республике прошли несколько крупных массовых акций и митингов. На протестные акции выходили люди, возмущенные нынешней властью, родственники похищенных людей, студенты, уборщицы, погорельцы и несогласные с результатами выборов. С требованием найти и отпустить пропавших родственников дагестанцы не раз выходили на протестные акции. С ними встречались представители власти, но ни к чему в итоге это не привело.

Около 250 человек вышли в октябре на центральную махачкалинскую площадь выразить недовольство бездействием республиканских чиновников. Люди были возмущены затоплением города и инфекционной вспышкой. Повторно акция протеста прошла в ноябре.

Жители Цунтинского района в июне также устроили митинг у здания правительства Дагестана с требованием полной выплаты компенсации за дома, уничтоженные пожаром. Протестовали и сторонники экс-мэра Буйнакска Османа Османова в феврале с требованием учитывать мнение горожан при выборе нового градоначальника. На акцию выходили и сотрудники компании, которая занимается уборкой города, с требованием погасить перед ними долги по зарплате за полгода.

Акции протеста проходили и в Хасавюрте. В феврале таких стихийных митингов было два. И на каждый выходили более тысячи человек. Протесты горожан были вызваны закрытием мечети в микрорайоне «Северный» и смертью роженицы в роддоме из-за ошибок врачей. В первом случае прихожане отстояли мечеть «мирным» путем. Во втором — разъяренная толпа разгромила Перинатальный центр и поколотила попавших под горячую руку врачей. По итогам проведенной проверки медиков обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Сироты и спортсмены

В центре скандала в Дагестане оказался дом-интернат «Забота». После проверки, проведенной Уполномоченным главы республики Алибеком Алиевым и журналистами, были выявлены факты жестокого обращения с детьми. В результате в отношении руководителя детского дома Зарипат Умахановой было возбуждено уголовное дело. Проверка прокуратуры выявила подобные нарушения и в других подобных учреждениях.

Другой скандал был связан с информацией о том, что якобы спортсмен из Дагестана Саид Османов, находясь в столице Калмыкии Элисте, позволил себе издевательство над статуей Будды. Возмущенная толпа калмыков чуть не устроила самосуд над парнем. Впоследствии его задержали и возбудили уголовное дело по статье «оскорбление религиозных чувств верующих». Позже выяснилось, что фотографии, сделанные якобы «с места преступления», липовые. Факт осквернения статуи Будды элистинские следователи доказать не смогли, и через три месяца спортсмен был освобожден с условным сроком.

Неприятная история, связанная со спортсменами, произошла и чуть позже. На этот раз борцы-вольники из Дагестана объявили бойкот предолимпийскому чемпионату России в Якутске, не согласившись с судейством во время схватки дагестанского спортсмена Исмаила Мусукаева и местного спортсмена Виктора Лебедева. Руководство федерации вольной борьбы признало ошибку судейства, но отказалось отменить результат схватки. В итоге, на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро не смогли поехать не прошедшие отбор на чемпионате России несколько спортсменов из Дагестана.

Успехи и ошибки антитеррора

В текущем году в ходе борьбы с терроризмом в Дагестане силовики провели несколько удачных спецопераций. Одной из них стала спецоперация в поселке Талги Ленинского района Махачкалы. Тогда был убит лидер запрещенной в России террористической организации «Вилаят Кавказ» Рустам Асельдеров. В поле зрения силовиков Рустам Асельдеров впервые попал в 2007 году как пособник боевиков. Спустя два года он стал членом одной из группировок, а в 2010-м возглавил кадарскую группу боевиков и одновременно был назначен заместителем бывшего в то время главарем дагестанского подполья Ибрагимхалила Даудова.

После ликвидации Даудова Асельдеров занял его место и в конце 2014 года одним из первых присягнул лидеру так называемого Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади. Летом 2015 года Асельдеров возглавил «Вилаят Кавказ». На его счету организация серии громких преступлений, в том числе в Москве, Пятигорске, Волгограде, на постах «Джемикент», в селении Губден Карабудахкентского района и Махачкале.

В борьбе с терроризмом мужественно отдал свою жизнь лейтенант полиции Магомед Нурбагандов. Боевикам, причастным к убийству братьев Нурбагандовых, уже предъявлено обвинение по ряду статей УК. Артур Бекболатов и Азиз Джамалудинов, уроженцы села Уллубийаул Карабудахкентского района, были задержаны при проверке оперативной информации в Избербаше в начале сентября.

Четверо вооруженных боевиков наткнулись в полночь на отдыхающих в лесу в окрестностях села Сергокала Сергокалинского района в июле. Происходящее преступники засняли на видео. Они пытались заставить мужчину отговорить своих коллег от службы в правоохранительных органах, на что он ответил: «Работайте, братья мои!». После этих слов его убили. Лейтенанту полиции посмертно присвоено звание Героя России указом президента России Владимира Путина.

И наконец, большой резонанс вызвало убийство братьев Гасангусейновых в селе Гоор-Хиндах Шамильского района. 17-летний Наби и 19-летний Гасангусейн были убиты в августе предположительно сотрудниками правоохранительных органов недалеко от населенного пункта Гоор-Хиндах. Силовики причислили их к членам незаконных вооруженных формирований, однако односельчане считают, что молодые люди были ошибочно приняты за преступников. Братья официально в розыске по подозрению в причастности к преступлениям не находились. Жителями Шамильского района, которые лично знали убитых, собрано более 1000 подписей, подтверждающих, что они не имели никакого отношения к бандподполью. Результаты следствия пока не обнародованы.

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