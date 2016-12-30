Елизавета Глинка может быть похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве

У семьи Глинки на этом кладбище есть захоронение

Москва, , 09:52 — REGNUM Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что семья Елизаветы Глинки собирается похоронить ее на Новодевичьем кладбище в Москве.

По его словам, у семьи Глинки на этом кладбище есть захоронение. «Насколько я знаю, уже согласовано решение том, что прах нашей любимой Доктора Лизы будет там», — сказал Федотов. Он пояснил, что похороны пройдут после окончания генетической экспертизы.

По данным СМИ, на Новодевичьем кладбище в Москве похоронены родители мужа Елизаветы Глинки — Глеба Глинки.

Напомним, рано утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа.